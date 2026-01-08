Show - 08/1/26 - 09:34 AM

Bruno Mars lanzará disco después de 10 años

"The Romantic" será el cuarto álbum solista de Bruno Mars y el primero en diez años.

 

"The Romantic" es el título del nuevo álbum del artista Bruno Mars, quien confirmó que oficialmente el disco estará disponible el 27 de febrero.

La imagen elegida para la portada es un dibujo en blanco y negro del rostro de Bruno Mars, en el que aparece con un pañuelo atado a la cabeza, rodeado por un marco compuesto por cadenas y rosas.

El anuncio se produjo pocos días después de que el artista publicara un mensaje breve en redes sociales asegurando que el disco ya estaba terminado, lo que puso fin a una larga espera por nuevo material solista.

"The Romantic" será el cuarto álbum solista de Bruno Mars y el primero en diez años. Su último trabajo individual de estudio, 24K Magic, fue lanzado en noviembre de 2016 y marcó una etapa de gran visibilidad comercial para el artista.

Te puede interesar

Bad Bunny y su sello disquero demandados por 16 millones de dólares

Bad Bunny y su sello disquero demandados por 16 millones de dólares

 Enero 08, 2026
¡Le dan calle a Barbel! "Bendiciones salió el bby feo", dijo el cantante

¡Le dan calle a Barbel! "Bendiciones salió el bby feo", dijo el cantante

 Enero 08, 2026
Liza Hernández: porque puede, quiere y le da la gana

Liza Hernández: porque puede, quiere y le da la gana

 Enero 08, 2026
¡Fan de su relación! María Del Pilar goza con el Tachi y le ha gustado

¡Fan de su relación! María Del Pilar goza con el Tachi y le ha gustado

 Enero 08, 2026
Bruno Mars lanzará disco después de 10 años

Bruno Mars lanzará disco después de 10 años

 Enero 08, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí