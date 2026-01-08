Bruno Mars lanzará disco después de 10 años

"The Romantic" es el título del nuevo álbum del artista Bruno Mars, quien confirmó que oficialmente el disco estará disponible el 27 de febrero.

La imagen elegida para la portada es un dibujo en blanco y negro del rostro de Bruno Mars, en el que aparece con un pañuelo atado a la cabeza, rodeado por un marco compuesto por cadenas y rosas.

El anuncio se produjo pocos días después de que el artista publicara un mensaje breve en redes sociales asegurando que el disco ya estaba terminado, lo que puso fin a una larga espera por nuevo material solista.

"The Romantic" será el cuarto álbum solista de Bruno Mars y el primero en diez años. Su último trabajo individual de estudio, 24K Magic, fue lanzado en noviembre de 2016 y marcó una etapa de gran visibilidad comercial para el artista.