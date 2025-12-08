Show - 08/12/25 - 09:14 AM

¡Cabreado! Anuel fue retenido al llegar a Perú y dejó esperando a sus fans

Según se pudo ver, tuvo un lío en migración del aeropuerto y tras cabrearse, debió esperar como todos los mortales. Al parecer, quería pasar rápido y se lo negaron.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Anuel fue retenido a su llegada a Lima, Perú, al punto que su show que tenía que iniciara las 10 de la noche fue pospuesto hasta las 3 de la madrugada del pasado sábado. 

Según se pudo ver, tuvo un lío en migración del aeropuerto y tras cabrearse, debió esperar como todos los mortales. Al parecer, quería pasar rápido y se lo negaron.

La empresa organizadora emitió un comunicado a las 10:45 de la noche para explicar las razones de la demora de Anuel para comenzar su concierto en Lima, pero luego borraron el mensaje. 

“Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino. Queremos asegurarles que todo sigue en marcha y el evento se realizará con normalidad. Agradecemos su comprensión y paciencia”, decía el comunicado. 

A través de TikTok se difundió un video de Anuel en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la 1: 30 de la mañana. Sin embargo, se desconoce el motivo real de retenerlo o si debía algo pendiente ante la justicia.

Hay que mencionar que la reciente gira del reguetonero ya ha presentado otros problemas. El 23 de noviembre, Anuel fue criticado tras ofrecer un concierto de apenas una hora y cuarto en el Movistar Arena de Madrid, en España, con un retraso que llevó a la producción a notificar el cambio de horario. 

Te puede interesar

¿Por qué Carlos Vives no se oía bien? ¿Qué fue lo que sucedió?

¿Por qué Carlos Vives no se oía bien? ¿Qué fue lo que sucedió?

 Diciembre 08, 2025
¡Ayala! Miss Jamaica volverá a su país y seguirá hospitalizada tras caída

¡Ayala! Miss Jamaica volverá a su país y seguirá hospitalizada tras caída

 Diciembre 08, 2025
¡Cabreado! Anuel fue retenido al llegar a Perú y dejó esperando a sus fans

¡Cabreado! Anuel fue retenido al llegar a Perú y dejó esperando a sus fans

 Diciembre 08, 2025
¡Qué locura! Le roban un panti a Elena Rose después de un show en EEUU

¡Qué locura! Le roban un panti a Elena Rose después de un show en EEUU

 Diciembre 07, 2025
Carlos Vives, Juanes y Jerry Rivera pusieron a bailar a las mamacitas anoche

Carlos Vives, Juanes y Jerry Rivera pusieron a bailar a las mamacitas anoche

 Diciembre 07, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú
Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Panamá se ofrece de mediador para recibir a gente de Maduro

Panamá se ofrece de mediador para recibir a gente de Maduro

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban