¡Cabreado! Anuel fue retenido al llegar a Perú y dejó esperando a sus fans

El cantante Anuel fue retenido a su llegada a Lima, Perú, al punto que su show que tenía que iniciara las 10 de la noche fue pospuesto hasta las 3 de la madrugada del pasado sábado.

Según se pudo ver, tuvo un lío en migración del aeropuerto y tras cabrearse, debió esperar como todos los mortales. Al parecer, quería pasar rápido y se lo negaron.

La empresa organizadora emitió un comunicado a las 10:45 de la noche para explicar las razones de la demora de Anuel para comenzar su concierto en Lima, pero luego borraron el mensaje.

“Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino. Queremos asegurarles que todo sigue en marcha y el evento se realizará con normalidad. Agradecemos su comprensión y paciencia”, decía el comunicado.

A través de TikTok se difundió un video de Anuel en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la 1: 30 de la mañana. Sin embargo, se desconoce el motivo real de retenerlo o si debía algo pendiente ante la justicia.

Hay que mencionar que la reciente gira del reguetonero ya ha presentado otros problemas. El 23 de noviembre, Anuel fue criticado tras ofrecer un concierto de apenas una hora y cuarto en el Movistar Arena de Madrid, en España, con un retraso que llevó a la producción a notificar el cambio de horario.