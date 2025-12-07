¡Qué locura! Le roban un panti a Elena Rose después de un show en EEUU

La cantante venezolana Elena Rose tuvo un mal rato durante un concierto en Washington, EE. UU., pues alguien se robó una prenda íntima que usó en su show.

Elena Rose publicó un video en el que se documenta el momento exacto en que se entera del hurto de la prenda, en un diálogo con uno de sus asistentes.

"Se robaron de mi camerino un panti que uso para el show. Ay no, no lo puedo creer", dijo la artista inicialmente entre risas.

La reacción de la cantante pasó rápidamente de la incredulidad a la preocupación cómica: «Maric* se robaron mi pantaleta, no te lo puedo creer. Esa es la del show. Toño no me estoy riendo, no es un chiste», expresó en el clip.

Luego de un breve silencio, Elena Rose decidió tomarse el robo con buen humor, bromeando incluso con despedir a su asistente: "No lo puedo ni creer, alguien se la llevó. ¡Toño estás demasiado despedido, te lo dije!", dijo entre risas.

Para seguir con el relajo, Elena Rose reposteó una historia alusiva a un cartel de «Se Busca», con la leyenda: «se busca la pantaleta de la luz. Se rumorea que tiene poderes mágicos y un ritmo inigualable. Visto por última vez: después de su épico show en Washington».

La venezolana transformó un hurto en una anécdota divertida que seguramente sus seguidores recordarán.