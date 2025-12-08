¡Ayala! Miss Jamaica volverá a su país y seguirá hospitalizada tras caída

La Organización Miss Universo salió a aclarar lo que sucede realmente con Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tras caerse de la tarima durante la gala final, y pese a que sus últimos reportes eran que la Miss Universe estaba mejorando, este comunicado da a entender que la situación es grave.

La caída, inicialmente tratada con discreción, resultó en lesiones severas que mantienen a la reina en estado crítico desde el 19 de noviembre.

Durante su caminata preliminar, Henry cayó a través de una abertura del escenario, golpe que provocó pérdida de conocimiento, hemorragia intracraneal, una fractura y múltiples laceraciones faciales.

Según la organización, su condición continúa siendo delicada y requiere observación médica especializada las 24 horas.

Se confirma además que, pese a los esfuerzos realizados en Tailandia, el equipo médico autorizó su traslado a Jamaica para continuar el tratamiento. La repatriación se realizará en los próximos días mediante un vuelo equipado con escolta médica completa, gestionado y financiado por Miss Universe.

Miss Universe afirma que ha actuado “como familia” desde el momento del accidente, haciéndose responsable de cada gasto derivado del incidente. Esto incluye hospitalización, cirugías, cuidados intensivos, rehabilitación y toda la asistencia proporcionada en Bangkok.

Asimismo, la organización afirma que ha cubierto la estadía, manutención y acompañamiento de la madre y la hermana de Henry, quienes han permanecido junto a ella desde la caída. También financiarán el vuelo médico de regreso a Jamaica y se comprometen a asumir cualquier gasto futuro relacionado con las secuelas del accidente.

La familia Henry, a través del documento, agradece la “compasión, presencia y amor” recibidos, destacando que la respuesta del certamen ha sobrepasado el deber profesional.

En medio de la preocupación mundial por la salud de la reina jamaicana, surgieron versiones que insinuaban que Henry habría contribuido a su propia caída.

De la misma manera, Miss Universe negó haber responsabilizado jamás a la candidata, asegurando que tales afirmaciones no se corresponden con los hechos ni con ninguna comunicación oficial de la organización. El desmentido busca frenar la ola de especulaciones que ha circulado en medios internacionales y redes sociales desde el incidente.

La declaración cierra con un mensaje de agradecimiento de la familia y de la propia Gabrielle Henry, quien continúa recuperándose lentamente.