Carlos Vives, Juanes y Jerry Rivera pusieron a bailar a las mamacitas anoche

El colombiano decidió ponerse la camiseta de la Sele de Panamá y cantar con los Gaitanes.

 

Carlos Vives, Juanes, Jerry Rivera, Los Gaitanes y Samy y Sandra pusieron a bailar a todas las mamacitas anoche en el Rommel Fernández, en el concierto “Homenaje a las Madres 2025”, un evento que llamó mucho la atención por ser uno de los más esperados. 

El espectáculo contó con la presencia de miles de fanáticos dispuestos a disfrutar de una noche llena de música y celebraciones. Además, todo quería tirar un par de pasos para disfrutar de esta fecha especial.

El famoso artista, reconocido por éxitos como La Tierra del Olvido, Volví a Nacer y Robarte un Beso, brindó tremendo show y la gente se lo disfrutó.

Juanes también se destacó con sus clásicos y un popurrí de sus nuevos sencillos.

Tanto Carlos Vives como Juanes interpretaron varias canciones juntos y desataron la algarabía en el lugar.

El colombiano decidió ponerse la camiseta de la Sele de Panamá y cantar con los Gaitanes. 

