Cantante Yeison Jiménez estaba en avioneta que se estrelló en Boyacá.

Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana.

 

Por: Bogotá, 10 ene (EFE) -

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular colombiana, iba a bordo de la avioneta accidentada en Boyacá este sábado en una zona rural del departamento de Boyacá (centro de Colombia), según confirmaron medios locales.

El coronel Álvaro Bello, de la Aeronáutica Civil, confirmó a Caracol Radio que el artista Yeison Jiménez se encontraba en la avioneta siniestrada entre Paipa y Duitama, cuando volaba con destino a Medellín, y que la aeronave quedó calcinada tras el accidente.

Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y una figura clave en la expansión del género popular, logrando llevar este estilo más allá de los circuitos tradicionales de la música popular en Colombia.

Hace dos semanas, Jiménez había contado en una entrevista que había soñado tres veces con que iba a morir en un accidente de avión.

 Enero 10, 2026
