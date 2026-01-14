Carlienis guarda la esperanza de que Karol le sea devuelta

Carlienis y su familia siguen con el corazón partido por el proceso que enfrentan tras la separación de su querida monita Karol, una ausencia que, según confesó, ha dejado un vacío profundo.

“Yo tratando de ser fuerte siempre, pero hay días que duelen más que otros”, escribió Carlienis en sus historias de Instagram, después de compartir varios recuerdos vividos con Karol, lo bien que la cuidaban y el amor que le brindaban.

La cantante urbana también dejó claro que, aunque la vida continúa, el golpe ha sido duro y la nostalgia está presente a diario.

Carlienis destacó que mantiene la fe como su principal sostén en medio de este proceso: “Seguimos confiando en que Dios sea la obra”, expresó.