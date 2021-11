Carolina Castillo: 'Aléjate de las personas que te roban la energía'

La presentadora de noticias y exparticipante del desaparecido programa “Esto es Guerra”, Carolina Castillo, exhortó a sus seguidores a eliminar de sus vidas a las personas negativas y con mala energía.

La famosa recordó una experiencia vivida y de cómo una persona muy cercana a ella le transmitía las malas vibras, pero que no fue por los golpes que aprendió.

“Tenía una amiga que cada vez que estaba con ella siempre todo era negativo. Mi mamá (las madres que todo lo saben) siempre me decía que tuviera cuidado, pero a veces uno está cegado ya sea por amor, en relaciones de familia, trabajo y amistades... Hasta que realmente no te golpeas, no aprendes que esas personas lo que hacen es restarte energía y esa aura positiva”, manifestó la esposa del actor Pablo Brunstein.

Por otro lado, Carolina pidió rodearse de personas que contribuyan con cosas bonitas y positivas.

“Así que aléjate de esas personas que te roban tu energía y qué bonito es tener personas que tengas cosas positivas que decir por acá”, expresó la presentadora en su cuenta de Instagram, mediante videos.