Carolina celebra su despedida de soltera

La presentadora Carolina Castillo celebró ayer su despedida de soltera en compañía de sus amigas del desaparecido programa “Esto es Guerra”.

Castillo, quien se casará en las próximas semanas con su prometido Pablo Brunstein, estuvo en compañía de Ana Lorena Cortés, Daluna Kraemer y Génesis Arjona, además de otras amigas para este festejo, que tuvo lugar en un yate.

Publicidad

De acuerdo con la famosa, todo se trató de una sorpresa de sus amigas, por lo que se mostró agradecida.

NO DEJES DE LEER: Sech arrancó con todo su tour ‘42’

“Gracias a todos por estar aquí, sé que no fue fácil, que estamos en una pandemia, que nos ha golpeado. Que estén aquí significa mucho, no sabía nada fue una sorpresa”, expresó la presentadora, quien dijo el viernes que todavía no desea tener hijos, pues es una gran responsabilidad y que para ello necesita planificarse más.

Añadió: “Me hace recordar (el momento) que Dios está con nosotros, que nos bendice, los quiero mucho”.

Pablo y Carolina se comprometieron a finales del mes de diciembre del año pasado.