La Confucia parquea con su expareja y se llevan bastante bien

Ambos se llevan, sin embargo, no hay detalles de que la relación vuelva a resurgir, aunque algunos comentarios en redes sugieren que todo puede pasar en estos momentos.

 

Giosué Cozarelli y el DJ Tom Sawyer volvieron a recordar sus tiempos de amor y soltaron los prohibidos, durante la presentación de un artista internacional.

Ambos llamaron la atención, pues desde hace mucho tiempo no se les veía juntos, esto a pesar que tienen hijos en común

Fue el mismo Tom el que publicó en sus redes el video donde se le ve disfrutando junto a su ex, hasta el punto de que la invita a bailar y ella acepta. 

