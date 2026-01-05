Show - 05/1/26 - 12:00 AM

Celsito Quintero se compromete

El amor tocó una nota muy especial en la vida del cantautor panameño Celsito Quintero, quien sorprendió a sus seguidores al anunciar que le propuso matrimonio a su pareja en una velada íntima y cargada de emoción.

La romántica escena se dio en familia y en completa armonía, tal como él mismo lo expresó en sus redes sociales, donde compartió imágenes del momento. Rodeados de una delicada decoración en tonos blancos y dorados.

La respuesta, como muchos esperaban, fue un rotundo “sí” que selló oficialmente el compromiso.

“Fue muy especial, ahora sí nos casamos”, escribió el artista, dejando ver el profundo amor y agradecimiento que siente por su futura esposa, a quien también dedicó palabras de gratitud por acompañarlo y apoyarlo durante los últimos años y los que están por venir.

Celsito Quintero inicia el año con el corazón lleno y un compromiso que promete una nueva melodía en su vida personal.

