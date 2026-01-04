Show - 04/1/26 - 03:30 PM

Evangeline, actriz de “Ant-Man”, tiene daño cerebral tras un accidente

Según Evangeline, estos resultados mostraron que "casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida".

 

Por: Redacción / Web -

La famosa actriz Evangeline Lilly, conocida por sus papeles en Lost y Ant-Man, sorprendió a sus fans al mostrar las secuelas del accidente en la playa que sufrió en mayo de 2025. Ella enseñó su rostro ensangrentado y con un diente desplazado después de caerse y golpearse con una roca.

Además, la intérprete sorprendió al achacar su percance a desconexiones que sufre su alma, que "ha alcanzado el límite de lo que siente que puede afrontar en esta vida".

Lilly ha actualizado su estado tras este golpe y ha compartido unas noticias preocupantes.

"Comienzo este nuevo año, el Año del Caballo, con malas noticias sobre mi conmoción cerebral. Muchos me preguntaron cómo estoy. Muchos me preguntaron sobre las tomografías cerebrales que me hicieron. Y ya llegaron los resultados", dijo.

Según Evangeline, estos resultados mostraron que "casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida".

"Así que sí, tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática y posiblemente otros factores", ha comunicado. "Pero ahora mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo. Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad", comentó.

Te puede interesar

Evangeline, actriz de “Ant-Man”, tiene daño cerebral tras un accidente

Evangeline, actriz de “Ant-Man”, tiene daño cerebral tras un accidente

 Enero 04, 2026
¿Venderán el Miss Universo tras lío? Raúl Rocha responde al vergu...ro

¿Venderán el Miss Universo tras lío? Raúl Rocha responde al vergu...ro

 Enero 04, 2026
Montaner: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos"

Montaner: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos"

 Enero 04, 2026
Delyanne le pide un 'break' al 2026 para reconstruirse, empezar y seguir

Delyanne le pide un 'break' al 2026 para reconstruirse, empezar y seguir

 Enero 02, 2026
Juanpi Dolande comienza el 2026 recargado, con ganas y fe

Juanpi Dolande comienza el 2026 recargado, con ganas y fe

 Enero 02, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato por asfixia: Firma de un crimen íntimo, brutal y posesivo

Asesinato por asfixia: Firma de un crimen íntimo, brutal y posesivo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Nina Campines dejó los bailes por una promesa que le hizo a Dios

Nina Campines dejó los bailes por una promesa que le hizo a Dios
Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano

Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano
¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón

¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón