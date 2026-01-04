Evangeline, actriz de “Ant-Man”, tiene daño cerebral tras un accidente

La famosa actriz Evangeline Lilly, conocida por sus papeles en Lost y Ant-Man, sorprendió a sus fans al mostrar las secuelas del accidente en la playa que sufrió en mayo de 2025. Ella enseñó su rostro ensangrentado y con un diente desplazado después de caerse y golpearse con una roca.

Además, la intérprete sorprendió al achacar su percance a desconexiones que sufre su alma, que "ha alcanzado el límite de lo que siente que puede afrontar en esta vida".

Lilly ha actualizado su estado tras este golpe y ha compartido unas noticias preocupantes.

"Comienzo este nuevo año, el Año del Caballo, con malas noticias sobre mi conmoción cerebral. Muchos me preguntaron cómo estoy. Muchos me preguntaron sobre las tomografías cerebrales que me hicieron. Y ya llegaron los resultados", dijo.

Según Evangeline, estos resultados mostraron que "casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida".

"Así que sí, tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática y posiblemente otros factores", ha comunicado. "Pero ahora mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo. Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad", comentó.