Gracie Bon muy feliz reparte abrazos a los chamos tras captura de Maduro

La influencer de OnlyFans Gracie Bon decidió mostrar su apoyo a toda la comunidad de venezolanos en Panamá y salió a las calles para darle abrazos a sus hermanos venezolanos en medio de la celebración por la captura de Maduro.

En el video ella trata de enviar una buena energía del momento, además, con la cámara captando distintos ángulos mientras todos expresan su alegría y emoción.

Aunque aún no se puede cantar victoria, porque todavía quedan los seguidores de Maduro en Venezuela, Bon afirma que este es un paso y quiso compartir su felicidad con todos los que la han pasado mal.

Ella no descarta seguir haciendo esto para apoyar a las personas que pasaron penurias con este tema.