Hija de Daddy Yankee se casó sin la presencia del cantante; lo chifeó

Jesaaelys Ayala, la hija del reconocido cantante Daddy Yankee, se casó con su novio Carlos Olmo en una ceremonia íntima a la que asistieron amigos cercanos y familiares.

Como era de esperarse, una de las ausencias más significativas fue el enlace fue la del propio Daddy Yankee, quien no estuvo presente durante la celebración. En su lugar, Jesaaelys fue entregada en el altar por su madre, Mireddys González, exesposa del cantante.

La creadora de contenido que se enfoca en maquillaje reveló que la boda se llevó a cabo el 4 de octubre del año pasado, aunque fue este domingo 4 de enero cuando decidió hacerlo público a través de sus redes sociales.

El hecho que no fuera Daddy Yankee momento tan importante para su hija generó sorpresa y reavivó los rumores sobre una posible enemistad entre ambos, surgidos tras el divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González.

Hay recordar que en 2025 se hizo pública la decisión del cantante y su entonces esposa de poner fin a su matrimonio, luego de casi 30 años de unión. Tras confirmarse la demanda de divorcio, la pareja considerada durante años como un matrimonio ejemplar se vio envuelta en múltiples controversias por temas de dinero.

En medio de todo, Jesaaelys se pronunció públicamente en defensa de su madre, publicando mensajes e indirectas dirigidas a su padre, además, criticó lo que describió como un “circo mediático”, acusándolo indirectamente de hacer pública la separación y de tratar mal a su familia.