Circulan rumores de que Tekashi 6ix9ine habría sido asesinado en prisión

El rapero se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, desde inicios de 2026.

 

En las últimas horas ha circulado el rumor de que el rapero Tekashi 6ix9ine habría sido asesinado dentro de la prisión en la que se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn,  en Nueva York, desde inicios de 2026, sin embargo, esta supuesta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad estadounidense.

Las versiones que circulan señalan que el presunto fallecimiento estaría relacionado con un hecho violento ocurrido dentro del centro penitenciario en el que permanece, por supuestos roces con poderosas pandillas. Sin embargo, hasta el momento, no existe confirmación por parte de autoridades, familiares, representantes legales ni entidades oficiales que respalden estas afirmaciones. Tampoco se registran alertas públicas relacionadas con su estado de salud.

La última actividad del artista en redes sociales se registra el 11 de enero. En esa publicación, sus seguidores reaccionan con mensajes en los que preguntan por su estado de salud y su situación actual. A pesar de la interacción generada, no se publica información adicional ni aclaraciones posteriores desde sus cuentas oficiales.

Su ingreso al recinto responde al incumplimiento de los términos de su libertad condicional, situación por la cual recibe una condena de tres meses de prisión. Además, enfrenta una sanción adicional consistente en doce meses de supervisión, también derivada del mismo incumplimiento.

