¡Con Dios todo se puede! Jeison graba con Farruko
El chico es conocido en la música y muchos lo recuerdan por el video de la 5 de Mayo.
Jeison Vega, el hijo de Dios, como algunos lo conocen pudo reunirse con Farruko durante su visita en Panamá y grabaron juntos.
Este artista es famoso en redes sociales por sus letras cristianas.
También muchos lo recuerdan por un video que se hizo viral, mientras soltaba varias alabanzas en la 5 de Mayo.
Obviamente durante la grabación con Farruko dio las gracias a Dios y les deseó lo mejor a todos, sin importar si son amigos o "haters".
