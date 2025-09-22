¡Con Dios todo se puede! Jeison graba con Farruko

Jeison Vega, el hijo de Dios, como algunos lo conocen pudo reunirse con Farruko durante su visita en Panamá y grabaron juntos.

Este artista es famoso en redes sociales por sus letras cristianas.

También muchos lo recuerdan por un video que se hizo viral, mientras soltaba varias alabanzas en la 5 de Mayo.

Obviamente durante la grabación con Farruko dio las gracias a Dios y les deseó lo mejor a todos, sin importar si son amigos o "haters".