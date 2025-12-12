Show - 12/12/25 - 10:04 AM

¡Cabrean a Lorna! Otra vez la imitan en shows: "Ni Temu se atrevió a tanto"

No es la primera vez que se da este tipo de hechos, pues desde hace años personas inescrupulosas han estado imitando y cobrando por cantar de ese manera.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante panameña Lorna expresó su molestia tras percatarse que aún hay personas que siguen con la necedad de hacerse pasar por ella y lo peor es que lo hacen mal.

Ella decidió soltar factos tras ver a una chica de vestuario rojo interpretar su canción "Papichulo", pero en un tono y estilo que no son ni de cerca lo que ella brinda en sus presentaciones internacionales.

"Ni Temu se atrevió, qué dolor. Ese no es "Papichulo", ella está cantando "boliaguao".

No es la primera vez que se da este tipo de hechos, pues desde hace años personas inescrupulosas han estado imitando y cobrando por cantar de ese manera, principalmente en países de Sudamérica. 

