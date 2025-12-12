Show - 12/12/25 - 10:18 AM

Muere Luis Alberto "Papo" Rosario, exvocalista de El Gran Combo

En una de sus últimas publicaciones a través de las plataformas sociales, Rosario se despidió de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico.

 

Por: Redacción / Web -

El famoso salsero boricua y exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico, Luis Alberto "Papo" Rosario, falleció este viernes a los 78 años.

"Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón. Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia", lee el comunicado de la familia.

Rosario habría sufrido complicaciones de salud. El músico, conocido como "El Carbonerito", oficializó su retiro de la agrupación en el 2019 luego de casi 40 años de trayectoria.

"Su influencia en nuestra cultura y en el género de la salsa vivirá por siempre en cada uno de nosotros", expresó entonces en su cuenta de Instagram.

Hace poco su hija Andrea del Mar lo habría visitado desde Estados Unidos y compartió un emotivo mensaje en el que destacó las cualidades de su padre en medio de su delicada condición.

"Le agradeció a la doctora y le hizo chistes, como siempre hace. Me presentó, con ilusión, a todo el personal del hospital que se acercaba a él para saludarlo, se los ganó a todos, lo saben", comentó en su mensaje a través de la red social Instagram.

