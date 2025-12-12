Gracie sobre Drake: “No se crean todo lo que ven en redes sociales”

La panameña Gracie Bon tuvo que aclarar el lío que formó en "La Casa de Alofoke 2", tras soltar intimidades del cantante Drake.

Como todos saben, la creadora de contenido reveló que mantuvo una relación bastante cercana con el rapero canadiense, él llegó a enviarle un avión a Panamá, convivió con su familia y hasta conoció a su hijo y a su madre, sin embargo, habló cositas que al parecer, no estaba autorizada a decir o simplemente no eran así.

Según relató, esa aparente buena relación cambió de la noche a la mañana. Durante un viaje a Inglaterra para un concierto, al que había sido invitada junto a otros cercanos al artista, Gracie aseguró que terminó “blacklisteada” de las fiestas del cantante, pese a haber llegado en el avión privado que él mismo envió.

Drake desmintió todo públicamente, en ese entonces, pero Gracie reapareció hace poco, esta vez en el "podcast" del boricua Chente Ydrach, donde sorprendió al reconocer que “habló de más” en sus primeras declaraciones.

Ella aprovechó para aclarar que no vio nada ilegal en las fiestas del cantante.

Bon fue directa al afirmar que los rumores que circulan sobre Drake son completamente falsos (mucho se dice que al canadiense le gustan la menores).

“No se crean todo lo que ven en redes sociales”, dijo Bon, buscando aclarar las especulaciones.