Dori Eleta viajó a Arabia Saudita para entrenar a Georgina, pareja de Cr7

Por: Redacción / Web -

La panameña Dori Eleta la botó y cumplió uno de sus sueños tras viajar a Arabia Saudita para entrenar a nada más y nada menos que Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo.

Ella narró que hace un año manifestó tener una  oportunidad como esta, la cual finalmente  se cumplió.

"Hace un año lo dije en voz alta y se manifestó. Sin buscarlo llegó, pero por autenticidad y coherencia y por atravesar el miedo al rechazo. Fue ese mensaje, en el cual muchos me atacaron o rechazaron, que la atrajo", contó.

Agregó que los sueños y los decretos se cumplen cuando primero te cumples a ti misma y encarnas la energía de eso que quieres manifestar.

"Tienes que atravesar tu personalidad, identidad y lo que crees de ti para integrarlo, eso te dará ese algo, ese algo que atrae a los demás, esa consciencia, sanidad y libertad activa tu magnetismo porque encarnas lo que todas queremos", menciona.

También dejó claro que no fue suerte, sino valentía: "Y eso es justo lo que enseño, a integrar esa valentía para vivir dándote y dando esa milla extra, por amor y sin sobre exigencias".

