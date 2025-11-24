Costa de Marfil renuncia a su título regional de Miss Universe 2025

La Miss, Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025 celebrado en Tailandia, sorprendió a todos hoy lunes, al anunciar su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier futura vinculación con el Comité de Miss Universe.

Yacé explicó que su decisión nace de un deseo de mantenerse fiel a los valores que han guiado su trayectoria.

“Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, inició diciendo.

“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, agregó.

“Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, recalcó.

“Hago un llamado a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente: continúen entrando en espacios donde no se espera su presencia. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, dijo.

La joven aprovechó la ocasión para felicitar a la nueva Miss Universe, la mexicana Fátima Bosch, y le deseó una pronta recuperación a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una aparatosa caída en la ronda preliminar.

Su renuncia se da en medio del escándalo por la escogencia de Fátima Bosch como nueva Miss Universo, esto debido que se especula que la mexicana fue favorecida por presuntos vínculos empresariales de su padre, Bernardo Bosch Hernández y el presidente de Miss Universe, el mexicano Raúl Rocha Cantú.