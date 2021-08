Critican a Diego por decir que no hay roscas en las producciones panameñas

Una publicación compartida de Diego De Obaldía (@deobaldia)

"Usualmente los que comentan estas cosas son los primeros en llegar tarde, faltar a ensayos, dejar el proyecto tirado o generar mala vibra. El arte panameño necesita apoyo, no críticas destructivas", destacó.

Sin embargo, esto no fue bien recibido por sus propios seguidores que de una comenzaron a replicarle y afirmaron que no será en sus proyectos, pero que hay rosca en muchos proyectos en Panamá es algo completamente cierto.

"Pero si la chica tiene toda la razón, no veo cual es el asombro, si no eres farándula aquí no puedes ser de un proyecto televisivo y final", "Pero no es ser negativo, es la realidad en este país, en todos los ámbitos, lo que manda es la rosca, solo uno que otro se salva por mérito propio, pero no es la mayoría, no te hagas", "Te desviaste del tema, la persona que emitió el comentario tiene 100% la razón, siempre ves a los mismos personajes", "mmmm, pues no fue suficiente argumento", dijeron algunos.

De la misma manera, otras personas lo apoyaron y recalcaron que todo se trata de actidud, aunque afirmaron que los papeles principales siempre serán de caras conocidas, porque nadie asrriesga una producción, además, que el resto le queda para actores secundarios.