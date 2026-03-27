Cutty Ranks exige $3millones por regalías de "Dame tu cosita" con El Chombo

Cutty Ranks, cantante jamaicano de dancehall y colaborador del éxito "Dame tu cosita" junto a El Chombo, afirma que le deben al menos 3 millones de dólares en regalías de composición impagas.

Ranks (cuyo verdadero nombre es Philip Thomas), está demandando a Payday Publishing, la empresa de música dance de Patrick Moxey anteriormente conocida como Ultra Music Publishing, por supuestamente deberle su plata.

Ranks y El Chombo originalmente escribieron y grabaron “Dame tu cosita” para el álbum de 1997 Cuentos de la Cripta 2. Dos décadas después, la canción se convirtió en una sensación en redes sociales debido a un video viral de un alien bailando al ritmo de la canción.

El sello francés Juston Records encargó a El Chombo grabar una versión extendida del tema en 2018, y Karol G y Pitbull posteriormente participaron en un remix. El relanzamiento fue un gran éxito; “Dame tu cosita” alcanzó el No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y el No. 36 en el Billboard Hot 100 ese año.

Fue en esta época cuando Ranks firmó un par de contratos de licencia con Payday, en los cuales, según él, la editora prometió administrar los derechos de composición del artista jamaicano sobre “Dame tu cosita” y enviarle al menos el 75% de las regalías.

“El demandante y el demandado tenían un acuerdo para que el demandado proporcionara ciertos porcentajes de las sumas netas recibidas bajo el acuerdo”, escribe la abogada de Ranks, Catherine Gibson.

Agrega: “El demandado no ha remitido dichas sumas y no ha proporcionado un desglose de tales sumas. Como resultado de la falta de cumplimiento por parte del demandado de los términos, condiciones y obligaciones bajo el acuerdo de coedición y acuerdo de administración, el demandante ha sufrido daños sustanciales que serán determinados en juicio”.

Por su parte, Ranks afirma que envió un aviso de incumplimiento a Payday el año pasado, pero que no tuvo éxito. Ahora busca al menos 3 millones de dólares por incumplimiento de contrato, y también quiere que la editora reembolse sus honorarios legales por los problemas ocasionados.

No es la primera vez que “Dame tu cosita” figura en una batalla legal. En 2021, el dúo jamaicano Steely & Clevie demandó a El Chombo, alegando que la canción infringía su tema de 1989 “Fish Market”. El caso se ha expandido desde entonces, con Steely & Clevie alegando polémicamente que ellos inventaron el clásico ritmo dembow del reggaetón y que más de 150 artistas diferentes, incluyendo a Bad Bunny, Drake, Daddy Yankee, Luis Fonsi y Justin Bieber, han copiado “Fish Market”.