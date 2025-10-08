Daddy Yankee demanda a su exmujer por no dejarlo usar su nombre

El ícono de la música urbana, Daddy Yankee presentó otro recuso legal contra su exesposa, Mireddys González. El artista acudió al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico para detener lo que describe como un intento de González por impedirle usar sus nombres artísticos "Daddy Yankee" y "DY".

La demanda presentada hace unos días, alega que estas acciones representan el "último intento" de su exesposa por "frustrar el continuo éxito artístico" del intérprete.

Todo el problema surge en un momento crucial para el artista, quien se prepara para presentarse en eventos importantes, incluyendo la próxima ceremonia de los Premios Billboard, oportunidades que dependen de su capacidad para utilizar libremente estas marcas.

El centro de este nuevo litigio es la utilización comercial de las marcas "Daddy Yankee" y "DY". En su recurso legal, el artista alega que el 24 de julio de 2025, sus abogados recibieron una carta de los representantes legales de González. En dicha comunicación, ella afirmó tener un derecho de propiedad sobre las marcas y acusó al artista de infringir la Ley Lanham, exigiéndole que "cesara y desistiera inmediatamente" de cualquier uso, comercialización o explotación de las mismas.

Posteriormente, el 24 de septiembre y el 2 de octubre, González presentó formalmente solicitudes de prórroga para oponerse al registro de las marcas "DY" y "Daddy Yankee", respectivamente, ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas de los Estados Unidos.

La situación tiene molestos al equipo de Daddy Yankee, pues el documento legal subraya que, de prosperar las acciones de su exesposa, el daño para el artista sería "inmediato y catastrófico".

Señala que perdería el control exclusivo de los símbolos de su reputación, lo que generaría confusión entre sus fanáticos, socios comerciales y el público en general.

Por el momento, la jueza federal María Antongiorgi Jordán ha emitido una orden que establece que, una vez se realice el emplazamiento formal, Mireddys González tendrá un plazo de 48 horas para presentar su respuesta a la demanda.