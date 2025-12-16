¡Dale mami, desátate! Bajan del escenario a Miss Universo por perrear

La beldad, Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 , llegó a Tabasco, México, para celebrar su triunfo; sin embargo, cuando se encontraba arriba de un carro alegórico, fue bajada “a la fuerza”, lo que generó polémica entre los fans que lo vieron en redes sociales.

Esto ocurrió en un pueblo llamado Villahermosa, como parte de los festejos por su coronación, misma que ha estado envuelta en el escándalo luego de que uno de los jueces del certamen señalara fraude en su elección.

En un video se observa cómo Fátima baila frente a todos, se pone a perrear y envía saludos al público que fue a apoyarla. Sin embargo, un sujeto con traje se le acerca y le dice algo al oído; ella continúa celebrando hasta que otro sujeto la toma de la cintura y la carga para bajarla del carro alegórico.

Aunque muchos consideraron el acto como agresivo, Bosch no se mostró incómoda y continuó saludando a los asistentes.

La organización de Miss Universo no ha dicho si esa es la imagen que se proyectará de ahora en adelante de sus mises, pero tampoco lo ha negado.