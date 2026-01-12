Dan a conocer más datos de la muerte del cantante Yeison Jiménez

Autoridades colombianas revelaron nuevos detalles del accidente aéreo en el que falleció el cantante colombiano Yeison Jiménez

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, señaló que la avioneta en la que murió el cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo "sí despegó”, contrario a versiones anteriormente conocidas.

"Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión", indicó.

"Entonces, en este momento, para corrección de la información que se ha difundido, sí hay un desplazamiento en el aire de la aeronave hasta antes del impacto", agregó.



Respecto al tiempo de desplazamiento, dijo que la aeronave voló entre 3 y 5 minutos, recorriendo poco menos de "una milla con respecto a la pista o a la cabecera de la pista. Es relativamente cerca".



También señaló que la aeronave contaba con todos los certificados para poder volar. Pero en la investigación necesitan llegar a aclarar qué fue lo que pasó y las causas del siniestro.

"En este momento no le puedo confirmar hasta que no tenga evidencias factuales de qué fue lo que generó que la aeronave no pudiera continuar su ascenso y no pudiera generar un desplazamiento mayor con respecto a su performance", recalcó.

Hasta el momento siguen recopilando más datos de lo sucedido para determinar el error o causas del hecho.