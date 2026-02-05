¡Debe cuidar a Vini! Todo lo que se mete en su cosita tiene que decirlo

Virginia Fonseca, pareja del futbolista del Real Madrid y de la selección brasileña, Vinicius Junior, explicó públicamente los cuidados extremos que rodean al futbolista y bajo los cuales ella también tiene que regirse, incluso si se trata de aplicarse algo en sus partes íntimas.

Al parecer, esto es para evitar que el brasileño pueda caer en un posible positivo en los controles antidopaje.

Vini es uno de los futbolistas más vigilados del planeta tanto por lo que hace dentro de la cancha, como por sus acciones fuera de ella.

Las declaraciones que realizo su pareja respecto a cuidados que debe seguir el brasileño y que afectan su vida íntima, han llamado mucho la atención

La presentadora de televisión expuso que esto ha ‘afectado’ su intimidad, al tener que dar detalles al staff de Vini hasta de tratamientos ginecológicos a los que sea sometida.

"Si voy a usar algo, por ejemplo, una pomada, incluso por un tema ginecológico, hay que pasárselo a su staff, porque tal vez puede caer en el doping", explicó.

Fonseca confeso que le explicaron que todo lo que usara y tuviera contacto con el brasileño tenía que comunicárselo al fisioterapeuta del brasileño.

"En la mesa, estábamos conversando, y él (Vini): 'incluso Virginia, todo lo que te vayas a poner, me lo tienes que decir antes porque puede ser doping'”, confesó.