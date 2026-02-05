Show - 05/2/26 - 08:54 AM

Maelo Ruíz, T.O.K, Anyuri, Ulpiano y más pal´ Festival Carnavalístico

Además, se espera la participación de figuras de la escena urbana y típica como Akim, Anyuri, Eddy Lover y Mr. Saik, quienes han sido parte fundamental en ediciones previas.

 

Por: Redacción / Web -

Más de 100 artistas han sido anunciados para el Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026, el cual es organizado por la Alcaldía de Panamá.

Desde ya se anunciaron que en esa lista de artista que vendrán, están Maelo Ruiz, Micky Taveras, Pedro Arroyo, desde Jamaica, la agrupación T.O.K. 

Además, se espera la participación de figuras de la escena urbana y típica como Akim, Anyuri, Eddy Lover y Mr. Saik, quienes han sido parte fundamental en ediciones previas.

Del 13 al 17 de febrero se desarrollará la experiencia de jolgorio que se divide en tres mundos. Primero la tarima principal I Star PTY, la Latin Zone para lo tropical y una Tarima Infantil.

Te puede interesar

Yen revela que le hicieron bucas zancadillas. ¿Habrá otra temporada?

Yen revela que le hicieron bucas zancadillas. ¿Habrá otra temporada?

 Febrero 05, 2026
Maelo Ruíz, T.O.K, Anyuri, Ulpiano y más pal´ Festival Carnavalístico

Maelo Ruíz, T.O.K, Anyuri, Ulpiano y más pal´ Festival Carnavalístico

 Febrero 05, 2026
¡Debe cuidar a Vini! Todo lo que se mete en su cosita tiene que decirlo

¡Debe cuidar a Vini! Todo lo que se mete en su cosita tiene que decirlo

 Febrero 05, 2026
Faster guarda sus éxitos para él y los suyos

Faster guarda sus éxitos para él y los suyos

Febrero 05, 2026
Xi y Trump hablan por teléfono mientras se planea una visita a China

Xi y Trump hablan por teléfono mientras se planea una visita a China

 Febrero 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto