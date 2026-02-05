Maelo Ruíz, T.O.K, Anyuri, Ulpiano y más pal´ Festival Carnavalístico

Más de 100 artistas han sido anunciados para el Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026, el cual es organizado por la Alcaldía de Panamá.

Desde ya se anunciaron que en esa lista de artista que vendrán, están Maelo Ruiz, Micky Taveras, Pedro Arroyo, desde Jamaica, la agrupación T.O.K.

Además, se espera la participación de figuras de la escena urbana y típica como Akim, Anyuri, Eddy Lover y Mr. Saik, quienes han sido parte fundamental en ediciones previas.

Del 13 al 17 de febrero se desarrollará la experiencia de jolgorio que se divide en tres mundos. Primero la tarima principal I Star PTY, la Latin Zone para lo tropical y una Tarima Infantil.