Novia de El Tachi dice que caritas del patio le tiran a su macho y no respetan

Aliah Maurette, pareja de El Tachi expresó su sentir por las bandidas que se le acercan a su pareja en una entrevista con Isa.

Ambos hablaron de los los celos y de esas cositas que le dan sabor a la vida en pareja, sin embargo, ella hizo un paréntesis en este punto porque de que hay resbalosas, las ahí, pero el artista también tiene la culpa,



Para ella, un motivo de celos es que alguna mujer se le insinúe al cantante y él no la frene, o verlo dedicando afecto a cualquier otra mujer que no sea ella. Indica que pasa mucho con las fanáticas en Instagram.



Según Aliah Maurette no solo las fans le escriben comentarios insinuosos a su hombre, sino que unas cuantas figuras del patio también le tiran los perros al Tachi, pero lo peor es que la conocen a ella y se hacen las angelitas.