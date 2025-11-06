Demphra se viste por primera vez con el traje típico panameño

La reconocida artista urbana Demphra sorprendió a sus seguidores en redes al aparecer luciendo por primera vez la pollera, el traje típico de Panamá.

En la publicación, la intérprete manifestó su profundo cariño por el país que la acogió desde muy joven. “Desde los 10 años esta tierra me abrió sus brazos, me recibió con todo el cariño. Hoy con el corazón lleno de gratitud me siento totalmente panameña y con mucho orgullo porto el traje nacional de mi tierra”, expresó.

Demphra agradeció a Panamá por adoptarla como una hija más y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje especial en medio del mes de la patria: “Gracias Panamá por adoptarme como una hija más. Felices fiestas Patrias”.

La artista recibió cientos de mensajes de cariño y admiración por su gesto de respeto y amor hacia las tradiciones panameñas.

Para Demphra vestir la pollera fue un momento especial el que reafirma su conexión con la cultura y el orgullo nacional.