Despiden a Fede Dorcaz y piden ayuda para repatriar el cuerpo

Dolor e la indignación marcaron el último adiós a Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino que perdió la vida de forma violenta el pasado 9 de octubre en plena vía pública de la Ciudad de México. El famoso estuvo días en los Premios Juventud que se celebraron en Panamá.

El chico, conocido como 'El Príncipe’, se preparaba para debutar junto a Mariana Ávila en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, pero su destino cambió de manera trágica antes de pisar el foro de Televisa.

Familiares, amigos y compañeros del medio se reunieron ayer martes para despedirlo en una emotiva ceremonia fúnebre.

Durante el servicio, los padres del artista, María Eugenia y Walter Dorcaz, llegaron desde Argentina para despedir a su hijo y clamar justicia. Ambos visiblemente afectados, pidieron respeto ante los rumores que han circulado sobre las circunstancias de su muerte.

“En el nombre de Fede, de lo que amaba México, lo único que pido es respeto, que no se digan cosas que no son reales. Fede era un ser de luz… me arrebataron la vida, hoy estoy sin Fede”, declaró su madre entre lágrimas.

Por otro lado, Walter Dorcaz, por su parte, rechazó tajantemente las versiones que lo vinculan con situaciones irregulares. “Déjenle el nombre bien limpio. Él era un luchador, era sano, se merecía todo. Justicia, por favor”, pidió conmovido.

Un tema complicado que enfrenta la familia es que tiene que repatriar el cuerpo de Fede a Argentina, proceso que requiere un alto costo económico. Debido a eso, han solicitado el apoyo de amigos y seguidores a través de donaciones para cubrir los gastos funerarios y los trámites internacionales.

¿Cuál es el rumor que circula?

Según medios mexicanos, la difusión de un video grabado por Fede Dorcaz días antes de su muerte ha reavivado las especulaciones en torno a las circunstancias de su asesinato. El programa Siéntese Quien Pueda presentó una nueva hipótesis que vincula la publicación de ese material con el ataque que terminó con la vida del cantante argentino de 29 años.

Según este programa, Fede Dorcaz “efectivamente grabó un asalto unos días antes, de un robo, y tenía el video y lo difundió; pero lo bajó a los pocos minutos de sus redes sociales”.



