Destituyen a Miss Finlandia por gesto ofensivo contra asiáticos

La foto, y su pie de foto que decía “comiendo con un chino”, fue condenada por gobiernos y comentaristas en toda Finlandia y Asia.

 

La Miss Finlandia, Sarah Dzafce fue destituida y se le quitó la corona tras hacer gestos considerados como racistas en países asiáticos.

El gobierno de Finlandia en estos momentos enfrenta una fuerte presión y acusaciones por parte de varios países después de que su representante para el certamen de Miss Universo 2025 fuera vista tirando de las comisuras de sus ojos en una foto, y algunos políticos finlandeses publicaron sus propias fotos repitiendo el gesto.

La foto, y su pie de foto que decía “comiendo con un chino”, fue condenada por gobiernos y comentaristas en toda Finlandia y Asia.

Dzafce, quien ganó Miss Finlandia en septiembre, dijo los medios finlandeses que estaba tratando de aliviar un dolor de cabeza. El Helsinki Times informó que ella aseguró  que un amigo había compartido la imagen privada y escribió el pie de foto sin su participación.

Dzafce publicó una disculpa en las redes sociales el 8 de diciembre y afirmó que nunca fue su intención herir a nadie.

“El título de Miss Finlandia no es solo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad sobre cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a las personas”, escribió 

El gobierno de Japón se ha comunicado con la embajada finlandesa en Tokio expresando sus preocupaciones.

Debido a todos esto prefirieron sacarla de todo con los concursos, para no relacionarse con personas que no saben manejarse. 

 

