Diego frentea los rumores y afirma que no le molesta que le digan gay

Tremendo relajo se armó el fin de semana, esto luego que la presentadora Susan Elizabeth entrevistara a Diego De Obaldía y le preguntará si era gay o le resultaba molesto que lo catalogaran de esa manera por la forma en que siempre actúa.

LEE TAMBIÉN: Comunidad LGBTQI+ izará la bandera cerca a la Asamblea y planea tirar mucho lujo

Publicidad

"Este es un tema que ya lleva varios años, sobre todo porque he explorado muchos personajes gays actuando, sobre todo Notilocas que estuvo en el programa por ocho años, he hecho personajes de travestis en teatro, he hecho personajes que son homosexuales de todo tipo. No soy gay, pero no es una pregunta que me ofende", expresó el artista.

Según Diego, el hecho que trate siempre esos temas, no quiere decir que eso lo represente, sin embargo, apoya a la comunidad LGBTQI+ sin ningún problema.

Al humorista famoso se le ha relacionado anteriormente con la venezolana Rake Martínez, Laura de Sanctis y una empresaria llamada Aly.