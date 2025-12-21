Show - 21/12/25 - 01:06 PM

Miss Jamaica habla por primera vez tras su hemorragia intracraneal

Durante varias semanas, la salud de Henry generó gran incertidumbre, luego de la aparatosa caída que sufrió durante una de las pasarelas del certamen de belleza.

 

Redacción / Web

Gabrielle Henry, miss Jamaica para el Miss Universo, hizo su primera publicación relacionada con lo que le ocurrió en el concurso.

La modelo cayó del escenario, por lo que tuvo que ser sacada de manera inmediata del recinto y llevada a un centro médico donde permaneció en cuidados intensivos debido a la complejidad de la caída. La doctora de profesión sufrió una hemorragia intracraneal.

“En un momento que exige tranquilidad y sanación, agradezco estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica rodeándome. Agradezco sinceramente a mi familia y amigos, por cada oración que mis compatriotas jamaicanos han hecho por mí, y a quienes me acompañaron en momentos difíciles. Estoy profundamente agradecida con los equipos médicos que me atendieron en Tailandia, el equipo que me acompañó a casa y el personal del aeropuerto, incluyendo los del Aeropuerto Internacional Norman Manley (NMIA) y el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), y los miembros de la Policía de Jamaica, quienes ayudaron a reducir el estrés del viaje. Gracias por organizar mi recepción en estos aeropuertos”, dijo

De igual manera, reconoció que ese accidente le ha permitido reflexionar sobre la vida, mientras se recupera en casa, con el apoyo de sus familiares, amigos y médicos: “Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la refinan. Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, tras la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. La luz persiste. Un agradecimiento”.

En redes le han dejado mensajes celebrando su recuperación y su regreso a su país.

