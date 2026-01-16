Show - 16/1/26 - 08:22 PM

Dímelo Flow revela que Arcángel pasó de 'artista favorito' a ser su amigo

El productor panameño estuvo en la celebración de los 20 años de carrera musical de La Maravilla.

 

Dímelo Flow fue uno de los invitados del artista Arcángel a su celebración de sus 20 años de carrera, por lo que el panameño dedicó unas palabras a La Maravilla, resaltando no solo su trayectoria artística, sino la sólida amistad que han construido a lo largo de los años.

A través de una publicación en Instagram, Dímelo Flow destacó que las verdaderas amistades no nacen de un día para otro, sino que se forjan con el tiempo, las experiencias compartidas y la lealtad. “De ser mi artista favorito pasó a ser mi amigo”, expresó el productor, dejando claro el profundo respeto y admiración que siente por el intérprete urbano.

En su mensaje, Dímelo Flow agradeció a Dios por el éxito que han cosechado juntos y aprovechó para desearle lo mejor a Arcángel en su nuevo disco, asegurando que aún queda mucho camino por recorrer para La Maravilla. “Todavía hay Arcángel pa’ rato”, escribió con entusiasmo, encendiendo las expectativas de los fanáticos.

El productor también tuvo palabras de gratitud para su equipo de trabajo, en especial para Ommi Management, a quien agradeció por confiar en su talento y brindarle una amistad sincera.

Te puede interesar

Dímelo Flow revela que Arcángel pasó de 'artista favorito' a ser su amigo

Dímelo Flow revela que Arcángel pasó de 'artista favorito' a ser su amigo

 Enero 16, 2026
Ben Affleck prefiere a sus hijos lejos de la actuación

Ben Affleck prefiere a sus hijos lejos de la actuación

 Enero 16, 2026
Bad Bunny da una probadita de su 'show' para el Super Bowl

Bad Bunny da una probadita de su 'show' para el Super Bowl

 Enero 16, 2026
Farruko presenta su primera línea de cannabis medicinal

Farruko presenta su primera línea de cannabis medicinal

 Enero 16, 2026
Arcángel celebra 20 años de trayectoria artística

Arcángel celebra 20 años de trayectoria artística

 Enero 16, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí