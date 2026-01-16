Dímelo Flow revela que Arcángel pasó de 'artista favorito' a ser su amigo

Dímelo Flow fue uno de los invitados del artista Arcángel a su celebración de sus 20 años de carrera, por lo que el panameño dedicó unas palabras a La Maravilla, resaltando no solo su trayectoria artística, sino la sólida amistad que han construido a lo largo de los años.

A través de una publicación en Instagram, Dímelo Flow destacó que las verdaderas amistades no nacen de un día para otro, sino que se forjan con el tiempo, las experiencias compartidas y la lealtad. “De ser mi artista favorito pasó a ser mi amigo”, expresó el productor, dejando claro el profundo respeto y admiración que siente por el intérprete urbano.

En su mensaje, Dímelo Flow agradeció a Dios por el éxito que han cosechado juntos y aprovechó para desearle lo mejor a Arcángel en su nuevo disco, asegurando que aún queda mucho camino por recorrer para La Maravilla. “Todavía hay Arcángel pa’ rato”, escribió con entusiasmo, encendiendo las expectativas de los fanáticos.

El productor también tuvo palabras de gratitud para su equipo de trabajo, en especial para Ommi Management, a quien agradeció por confiar en su talento y brindarle una amistad sincera.