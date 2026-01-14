Disquera dejará de manipular redes de Yemil

El nombre de Yemil vuelve a acaparar la atención de las redes sociales, esta vez tras la publicación de una imagen de una chica recibiendo un carro como regalo. El texto: “Se adelantó San Valentín. Te amo”.

Después de tener la atención de los cibernautas, ayer, quien maneja la cuenta en redes del artista urbano, emitió un comunicado oficial en el denuncia presuntas irregularidades en el proceso de resocialización que enfrenta Yemil mientras se encuentra privado de libertad.

Según el documento, Yerik Emil Navarro, nombre legal del artista, estaría recluido actualmente en el Sector C del centro penitenciario La Mega Joya, donde —afirman— se le estarían vulnerando sus derechos al no contar con un plan de resocialización adecuado.

El comunicado señala que, pese a su condición legal, Yemil mantiene compromisos laborales vigentes, incluyendo una firma musical, así como material artístico grabado y proyectos que permanecen archivados.

El equipo del intérprete sostiene que la continuidad de su carrera artística es clave, no solo por su trayectoria, sino porque de ella depende el sustento de sus hijos y familiares. Sin embargo, informaron que han tomado la decisión de dejar de manejar las redes sociales del artista de manera activa, con el objetivo de facilitar su traslado fuera del Sector C y permitirle cumplir con un proceso de resocialización conforme a lo establecido.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje dirigido a la opinión pública panameña, solicitando apoyo para hacer viral el comunicado y así llamar la atención de las autoridades competentes.

En el texto también se expresa confianza en la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y en las oportunidades que, según indican, se les están brindando a las personas privadas de libertad.