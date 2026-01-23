Show - 23/1/26 - 09:15 AM

¿Duelo de alces? Barceló y Frank se enfrentan por María del Pilar

Anoche, "El Parking de Yen Video" vivió su momento de mayor tensión hasta la fecha con el esperado cara a cara entre Frank (pareja y mánager de María del Pilar) y Barceló

Tal como se había anunciado, Frank entró al recinto para confrontar directamente a Barceló por sus acercamientos con María del Pilar durante el encierro.

El encuentro fue sumamente hostil. Frank le recriminó a Barceló su comportamiento, llegando a decirle: "Si yo quiero levantármela, no me la levanto otra vez" y cuestionando su apariencia frente a la de él. Barceló, por su parte, se defendió alegando que no conocía las cartas o la situación sentimental externa de María del Pilar al inicio.

 

 

¿Duelo de alces? Barceló y Frank se enfrentan por María del Pilar

En medio del conflicto, se confirmó que la "amistad especial" entre ella y Barceló se rompió definitivamente. María del Pilar admitió estar afectada por la presión del chat y las críticas, lo que la llevó a distanciarse de Barceló para intentar mediar con Frank.

Mientras este drama ocurría, otros participantes como El Urri y La Rusa protagonizaron momentos más románticos, contrastando con la agresividad de la pelea principal. 

Este evento fue calificado por los seguidores como el de mayor rating del programa, superando incluso el interés por eventos deportivos locales simultáneos.

Al final Barceló terminó deshidratado y en el hospital tras embolillarse con Frank en una pelea con guantes.

Lo llamativo de todo es que más tarde en la noche se le vio a Barceló dándole un beso a María como si no hubiera pasado nada. 

