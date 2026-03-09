Show - 09/3/26 - 12:00 AM

‘El guardián de los espíritus’, una novela inspirada en la cosmogonía guna

La riqueza de la tradición ancestral del pueblo guna llegará a las páginas de un nuevo libro con el lanzamiento de El guardián de los espíritus, la más reciente obra del periodista y escritor panameño Leadimiro González, que será presentada el próximo 15 de abril en la Galería de la Universidad de Panamá.

La novela invita a los lectores a adentrarse en una historia inspirada en la cosmogonía guna, donde la sabiduría ancestral se convierte en la clave para enfrentar fuerzas oscuras. La trama gira en torno a una valiente abuela que, custodia de los secretos de su pueblo, debe emprender un viaje extraordinario para salvar el espíritu de un joven.

Durante la travesía, la protagonista estará acompañada por su fiel nudsu, una figura protectora tallada en la tradición guna, con la que deberá enfrentarse al misterioso cocodrilo blanco en un duelo que trasciende el plano físico.

Más allá de la fantasía, El guardián de los espíritus busca rendir homenaje a las raíces culturales y espirituales del pueblo guna, resaltando el papel de los mayores como guardianes de la memoria colectiva y la lucha simbólica entre la luz y la oscuridad, temas que también dialogan con los retos de la identidad contemporánea.

“Esta obra es una invitación a descubrir la magia que habita en nuestras tradiciones y a entender que la sabiduría de nuestros antepasados sigue siendo nuestra mayor brújula”, expresó González sobre su libro.

Las ilustraciones de la obra fueron realizadas por el artista guna Manuel Arias, mientras que la presentación estará a cargo del sociólogo Jesús Alemancia.

El evento se realizará a las 7:00 p.m., con entrada gratuita y abierta al público. Durante la velada también habrá firma de libros y un conversatorio con el autor, en un encuentro que promete combinar literatura, cultura y espiritualidad

