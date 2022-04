“El Mechiblanco” registra su marca

“Mi nombre es lo que me representa, por tanto, he solicitado formalmente tener derecho exclusivo sobre su uso en el comercio y lo único que me asegura ese derecho, es su registro como una marca”, expresó Vergara

“El Mechiblanco” registra su marca Escucha esta noticia Browser not compatible. ETIQUETAS:

Mechiblanco

Ulpiano Vergara

Panamá

Marca Por: Redacción / Crítica - Jueves 28 de abril de 2022 05:45 PM