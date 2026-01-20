El Roockie da un paso importante en su vida y se acerca más a Dios

El Roockie llamó la atención el fin de semana, al salir sosteniendo una Biblia en la mano y diciendo que Dios estaba sirviendo la mesa en su vida, esto de la mano del conocido pastor Moisés Muñoz.

Vladimir Banista, mejor conocido como "El Roockie", desde hace un tiempo ha seguido el mismo camino de otros famosos como Farruko o Daddy Yankee.

Para el intérprete de "Martes de galería", la religión es predominante en su vida y se congrega junto a sus compañeros de culto.

Anteriormente ya se le había coqueteado con la posibilidad de predicar, sin embargo, ahora parece que se lo quiere tomar en serio y mezclar su carrera con la palabra del señor.