El 'Señor Barriga' aclara que no ha pelado el bollo y Dios aún no da la orden
Vivar sigue vivo y tuvo que responder a los rumores de muerte, descartando que haya fallecido y señaló incluso con humor que espera “no tener que recibir una orden de allá arriba”.
La supuesta noticia sobre la muerte del actor mexicano Édgar Vivar, conocido mundialmente por interpretar a El Señor Barriga y Ñoño en la programación de El Chavo del Ocho, es falsa y la historia fue desmentida por el propio artista.
Vivar sigue vivo y tuvo que responder a los rumores de muerte, descartando que haya fallecido y señaló incluso con humor que espera “no tener que recibir una orden de allá arriba”.
La confusión se originó por un video en plataformas tipo YouTube con un título sensacionalista afirmando que el actor habría muerto a los 76 años. Ese tipo de contenidos no tienen respaldo oficial ni comprobación periodística confiable.
Además, el propio Vivar hace tiempo ha tenido que desmentir otros rumores absurdos, incluido que padecería Alzheimer —algo que él mismo negó en redes sociales — lo cual muestra cómo su nombre suele aparecer en notas exageradas.