El Tachi dejó lo malo, le va bien y lo agradece; carrera de derecho la seguirá

El artista urbano Eustacio Fidel Guerra, conocido como El Tachi, participó en la presentación del libro del Mides para el apoyo psicológico Háblalo, que abre el diálogo sobre salud mental de manera sencilla y accesible.

La obra busca acercar temas de salud mental a la población, especialmente a jóvenes en situaciones vulnerables, se realizó en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

El Tachi formó parte del proyecto por viralizar el mensaje y llegar a las comunidades más necesitadas. El libro será distribuido en albergues y escuelas.

Detalla que la palabra "movie", de creerse la película, es un claro ejemplo de lo que tiene el libro, argumentando que para lograr algo, debe uno darle importancia y hacer que suceda lo que se quiere.

Él sabe lo que es caer y volver a levantarse

"Tuve problemas legales. Pero ahora, estoy feliz muy orgulloso, es así, hay que sentirse orgulloso del pasado de uno, son cosas que nos marcan y nosotros tenemos que hacer lo positivo", le contó el famoso en una entrevista a la periodista Linda Bran.

Respecto al tema de los estudios en derecho, detalla que estuvo un año en ello, pero lo pausó debido a que está muy ocupado con la música, sin embargo, lo retomará. "Dios primero más adelante cuando tenga tiempo, más chance, quizás pueda que sí la siga", afirmó.

Aunque no adelantó mucho, asegura que vienen varias sorpresas en materia musical para este 2026.

Y para todos los que les gusta verlo en los escenarios, prometió estar en varios puntos del interior durante los carnavales.