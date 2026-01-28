El Tuox ofrece disculpas a féminas por ser mencionadas en ‘Fallador’

La controversia alrededor del tema “Fallador”, interpretado por Mr. Fox, Akim y El Tuox, sigue sumando capítulos. Esta vez, fue El Tuox quien decidió romper el silencio y pronunciarse públicamente luego del comunicado emitido por el Ministerio de la Mujer, el cual generó un fuerte debate en redes sociales.

A través de un mensaje dirigido a los cibernautas, El Tuox pidió que antes de emitir juicios se escuche y analice detenidamente la letra del tema, asegurando que en ningún punto se denigra, ofende o falta el respeto a la mujer.

Según el artista, las menciones de figuras públicas dentro de la canción no tienen una intención despectiva, sino que responden a una narrativa donde se retrata a un hombre que presume hechos falsos.

“El tema habla de un caballero que miente sobre lo que hizo y deshizo. Nunca se le faltó el respeto a nadie, nunca se le denigró a nadie”, explicó el cantante, enfatizando que los nombres incluidos en la canción no fueron utilizados con ánimo de irrespeto.

No obstante, El Tuox reconoció que algunas personas pudieron sentirse incómodas o afectadas por la mención de sus nombres, por lo que ofreció disculpas públicas, aclarando que no fue su intención —ni la de sus compañeros— generar molestia o denigración.

“Su nombre fueron colocadas en la canción, pero en ningún momento se le está faltando el respeto ni denigrando. Si de igual forma hubo personas que se sintieron por mencionar su nombre se les pide disculpa, no fue mi intención, ni la de mis compañeros faltarles el respeto”, reiteró.

El artista también aprovechó para cuestionar las críticas surgidas sin, según él, haber escuchado el tema completo, insistiendo en que la canción ha sido malinterpretada. “No se puede opinar sin escuchar”, expresó, cerrando su mensaje con un llamado a disfrutar la canción sin prejuicios.