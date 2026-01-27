Show - 27/1/26 - 01:56 PM

Kathy al borde de la eliminación por enfrascarse con La Rusa

Kathy, La Rusa, El Urri y La Tía, fueron nominados por sus compañeros el pasado domingo de eliminación.

 

La pelea entre La Rusa y Kathy Car Fashion dejó en problemas a esta última y  en riesgo de eliminación por decisión del público.

Kathy podría ser sacada del "Parking de Yen Video" el próximo jueves luego que muchas personas se enojaran y pideran que la manden a volar

Los creadores pusieron una encuesta en el chat de la transmisión, donde el público podía decir si estaba a favor o en contra de que la colonense pasará a la tabla de los participantes que están en riesgo de nominación.

Tras dejar correr todo, se pudo ver que más de 40,000 votos y más del 70% estuvo de acuerdo en que Kathy pasara a las votaciones, decisión que no le agradó.

