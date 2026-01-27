Show - 27/1/26 - 11:03 AM

Yaneth Marín habló sobre Kathy tras críticas, pero no quiere "war"

Por su parte, los que la siguen le han mostrado su apoyo para que siga en lo suyo, trabajando por su comunidad.

 

Por: Redacción / Web -

 Yaneth Marín se pronunció de las críticas de Kathy Car Fashion, manteniendo un tono defensivo y directo, luego que la integrante del Parking de Yen Video la cuestionara por la manera en la que ella se maneja en redes y vende su contenido.

A sus seguidores les dijo que en todo momento participó del proyecto y les cayeron bien todas, incluso, les llevó algunos detallitos, por lo que no entiende lo que sucedió. 

Por su parte, los que la siguen le han mostrado su apoyo para que siga en lo suyo, trabajando por su comunidad. 

Te puede interesar

¿Nina Campines volvió a los shows? Ella cantó en Montijo

¿Nina Campines volvió a los shows? Ella cantó en Montijo

 Enero 27, 2026
Yaneth Marín habló sobre Kathy tras críticas, pero no quiere "war"

Yaneth Marín habló sobre Kathy tras críticas, pero no quiere "war"

 Enero 27, 2026
Sydney podría enfrentas cargos tras colgar prendas en el cartel de Hollywood

Sydney podría enfrentas cargos tras colgar prendas en el cartel de Hollywood

 Enero 27, 2026
Denuncia contra Julio Iglesias podría ser aceptada en República Dominicana

Denuncia contra Julio Iglesias podría ser aceptada en República Dominicana

 Enero 27, 2026
El Tuox defiende plena de "El Falador": "Hay problemas más importantes"

El Tuox defiende plena de "El Falador": "Hay problemas más importantes"

 Enero 27, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí