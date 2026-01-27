Show - 27/1/26 - 12:09 PM

¿Nina Campines volvió a los shows? Ella cantó en Montijo

Ella dejó claro que solamente estará en actividades especiales.

 

Por: Redacción / Web -

¿Regresó a los escenarios? La cantante de música típica Nina Campines reapareció en las patronales de San Sebastián en El Chumical de Montijo, en la provincia de Veraguas, causando que muchos se preguntaran si cambió de opinión sobre su promesa hecha a Dios.

Como ya es sabido  ‘La Dama del Canto’, como también se le conoce, dijo que le había hecho una promesa a Dios, en la que prometió dejar los escenarios a cambio que no se llevará a nadie de su familia durante la pandemia.

Ella asistió a la fiesta y volvió a interpretar alguna de sus canciones tras muchos años alejada de las tarimas.

Pero más allá de volver a los escenarios para cantar, esto lo hizo por un homenaje que le hicieron durante las festividades de esa zona. 

Dicho  homenaje incluyó una tuna a pie por las calles del pueblo, donde vecinos y visitantes salieron a saludarla, tomarse fotos y agradecerle por su legado. 

Nina dejó claro que solamente estará en actividades especiales.

