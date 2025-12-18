Show - 18/12/25 - 04:11 PM

Emiten orden de arresto contra Raúl Rocha del Miss Universo y está prófugo

Las autoridades investigan posibles nexos con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito, aunque el caso continúa en etapa de investigación.

 

Autoridades mexicanas ordenaron la captura del empresario Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, esto en medio de una investigación por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al contrabando de combustible (huachicol), armas y drogas, esto según consta en documentos judiciales oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR).

El texto cita la orden de aprehensión está incluida en la causa penal 495/2025, derivada de la carpeta de investigación 928/2024, que también involucra a otras doce personas presuntamente relacionadas con esta organización criminal.

Según medios mexicanos, en la investigación, Jacobo Reyes León, alias 'El Yaicob' o 'El Lic', fue identificado como el presunto líder de la red, encargado de coordinar las operaciones y recibir las ganancias del contrabando de hidrocarburos y armas de fuego. 

Reyes León fue detenido el lunes 15 de diciembre en la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

El lío es que en el mismo expediente judicial figura Raúl Rocha, quien es señalado como presunto vinculado a la red criminal y actual testigo colaborador de la FGR. Las autoridades investigan posibles nexos con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito, aunque el caso continúa en etapa de investigación.

Como ya es conocido, el pasado 26 de noviembre, la FGR confirmó públicamente que Rocha Cantú se encontraba bajo investigación por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas, un día antes de la salida del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Mientras este despelote sigue, la Organización Miss Universo (MUO) anunció recientemente que trasladará su sede de México a Nueva York, ciudad donde operó durante décadas. La decisión se da mientras avanzan los procesos judiciales que involucran a los propietarios de la organización: el propio Rocha y la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

