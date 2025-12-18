¡Ya saben, llevan chance! A Yaneth Marín le gustán los mayores

La controversial empresaria de Coclé, Yaneth Marín, tiene las redes activadas tras confesar sus gustos por los hombres en Panamá.

La joven que se ha vuelto viral en múltiples ocasiones por tener OnlyFans, ayudar a su comunidad o por la forma que se vistió en el Festival del Sombreo Pintado, se refirió a cositas de su vida que le ha encantado a muchos caballeros.

Yaneth afirma que le gustan mayores, pero no como la canción, pues tampoco los quiere pasados de cierta edad.

Además, aunque muchos hablen distintas cosas de su vida y como factura, siempre trata de retribuir lo que tiene con otras personas, esto sin la necesidad de buscar cargos en algo, debido a que ama ayudar al prójimo.