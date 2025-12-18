¿Nuevo man? Jacky y Chris Lebrón tiene una cena romántica

Jacky Guzmán y el cantante dominicano Chris Lebrón, que tiene millones de seguidores, tienen las redes encendidas, debido a que podrían estar teniendo algo más que una amistad de parking.

Todo el despelote se formó luego que ambos subieran una imagen en sus historias de Instagram de sus manos enlazadas, colocadas sobre una mesa con un ambiente claramente romántico.

Aunque ella lo borró, él decidió dejar la imagen y ya la gente se ha hecho todo tipo de especulaciones.

Lebrón se encuentra en Panamá y le está gustando la comida, así como el buen ambiente de la ciudad.

Algunos han especulado que se trata de marketing o publicidad, aunque otros cuestionan que su ex, el reconocido productor panameño Dímelo Flow, con el que tienen un hijo, dejó de seguir en redes a Lebrón de la nada.