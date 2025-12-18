Show - 18/12/25 - 08:05 AM

¿Nuevo man? Jacky y Chris Lebrón tiene una cena romántica

Lebrón se encuentra en Panamá y le está gustando la comida, así como el buen ambiente de la ciudad.

 

Por: Redacción / Web -

Jacky Guzmán y el cantante dominicano Chris Lebrón, que tiene millones de seguidores, tienen las redes encendidas, debido a que podrían estar teniendo algo más que una amistad de parking.

Todo el despelote se formó luego que ambos subieran una imagen en sus historias de Instagram de sus manos enlazadas, colocadas sobre una mesa con un ambiente claramente romántico.

Aunque ella lo borró, él decidió dejar la imagen y ya la gente se ha hecho todo tipo de especulaciones.

Lebrón se encuentra en Panamá y le está gustando la comida, así como el buen ambiente de la ciudad. 

Algunos han especulado que se trata de marketing o publicidad, aunque otros cuestionan que su ex, el reconocido productor panameño Dímelo Flow, con el que tienen un hijo, dejó de seguir en redes a Lebrón de la nada.

Te puede interesar

¿Nuevo man? Jacky y Chris Lebrón tiene una cena romántica

¿Nuevo man? Jacky y Chris Lebrón tiene una cena romántica

 Diciembre 18, 2025
Hijo de Rob Reiner, detenido sin finanza en su primera comparecencia

Hijo de Rob Reiner, detenido sin finanza en su primera comparecencia

Diciembre 17, 2025
Zeeko Zaki, de la serie FBI, le gustaría conocer Panamá y habla de su vida

Zeeko Zaki, de la serie FBI, le gustaría conocer Panamá y habla de su vida

 Diciembre 17, 2025
Italy Mora anda dando palo en Vietnam y es favorita en el Miss Cosmo

Italy Mora anda dando palo en Vietnam y es favorita en el Miss Cosmo

 Diciembre 17, 2025
¿Nodal botó a su violinista? Rumores indican que andaban y Ángela se cabreó

¿Nodal botó a su violinista? Rumores indican que andaban y Ángela se cabreó

 Diciembre 17, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador