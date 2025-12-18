Shakira no se arrepiente de darle palo a Piqué en sus canciones

La cantante colombiana Shakira reveló que no se arrepiente de su éxito Bzrp Music Sessions, Vol. 53 lanzado junto al productor argentino Bizarrap en 2024.

Durante una entrevista con la revista Vanity Fair, Shakira fue cuestionada sobre si se arrepentía del verso de la canción que dice: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo".

"No me arrepiento. Es uno de los versos más logrados de mi vida", inició diciendo.

"He aprendido a estar agradecida por lo que tengo, en lugar de desear lo que me falta. He perdido a personas a las que amaba, he vivido engaños y tristeza. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido, y todo eso me ha hecho más fuerte", agregó.

Además, señaló que, pese a que la situación entre ella y Piqué ha cambiado, sus canciones la están ayudando a sanar y a dejar el pasado a un lado.

"A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz. Pero he comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Estoy bailando con mi dolor a través de la vida", continúo.

La colombiana sorprendió también al destacar una valiosa característica de su expareja, el exjugador español, Gerard Piqué, que ha impactado en la crianza de sus hijos.

Según Shakira, la disciplina es fundamental en la vida de sus hijos, lo que les ha permitido destacarse en su vida académica y personal.

“Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos”, detalló la cantante.